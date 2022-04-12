У Луганську окупанти оголосили мобілізацію – чоловіків виловлюють просто на вулиці

Російські окупанти оголосили в Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків віком до 65 років. Вони відловлюють їх на вулиці, проводять рейди і примусово відправляють до військкоматів.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, оприлюднивши відповідне відео.

– Якщо наздогнали, то мобілізували. Окупанти полюють на чоловіків. Ті переховуються у квартирах, не підіймають слухавки з незнайомих номерів. Окупанти в прямому сенсі бігають за чоловіками, щоб відправити їх на війну проти України, – зазначив він.

Сергій Гайдай додав, що окупанти проводять рейди на комунальних підприємствах і заводах. Мобілізація загрожує і студентам останніх курсів.

Днями Головне управління розвідки України повідомило, що в ОРДЛО почалася мобілізація навіть осіб, які взагалі не підлягають призову.

Передусім це стосується робітників стратегічних підприємств, у яких досі була бронь, а також співробітників, які обслуговують електричні мережі.