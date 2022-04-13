Не теряйте времени: глава Донецкой ОГА призвал жителей выезжать из области

На фоне угрозы наступательных действий российской регулярной армии жителям Донетчины советуют срочно покинуть область.

Об этом вечером 13 апреля в эфире национального телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он также подчеркнул, что речь идет именно об эвакуации из области, поскольку рашисты “готовятся” накрыть огнем как города, так и села Донетчины.

– Враг продолжает свою тактику. Не дожидаясь своего входа в город, он будет применять тяжелую артиллерию с большой дальностью и авиацией. Я еще раз обращаюсь к жителям области — не теряйте времени, — заявил Павел Кириленко.

Оккупанты продолжают обстрел позиций ВСУ, однако “не забывают” терроризировать мирных жителей. В этот день, по словам Павла Кириленко, удары пришлись по населенным пунктам Авдеевка и Большая Новоселка.

Он также рассказал, что в первых эшалонах армии оккупантов – “молодые и необученные воины” из так называемых ЛДНР, и только потом – собственно россияне.