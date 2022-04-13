Не гайте часу: голова Донецької ОГА закликав мешканців виїжджати з області

На тлі загрози наступальних дій російської регулярної армії мешканцям Донеччини радять терміново покинути область.

Про це ввечері 13 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він також підкреслив, що йдеться саме про евакуацію з області, оскільки рашисти “готуються” накрити вогнем як міста, так і села Донеччини.

– Ворог продовжує свою тактику. Не очікуючи свого входу в місто, він буде застосовувати важку артилерію з великою дальністю та авіацію. Я вкотре звертаюся до мешканців області – не гайте часу, – заявив Павло Кириленко.

Окупанти продовжують обстріл позицій ЗСУ, однак “не забувають” тероризувати мирних мешканців. Цього дня, за словами Павла Кириленка удари прийшлися по населених пунктах Авдіївка та Велика Новосілка.

Він також розповів, що в перших ешалонах армії окупантів – “молоді і ненавчені вояки” з так званих ЛДНР, і лише потім – власне росіяни.