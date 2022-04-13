Не поспішайте з поверненням: голова Київської ОВА про розмінування деокупованих районів

Розмінування деокупованих територій Київської області, тому евакуйованим мешканцям радять зачекати з поверненням додому.

Про це увечері 13 квітня в ефірі національного телемарафону заявив голова Київської ОВА, генерал-лейтенант ЗСУ Олександр Павлюк.

– Зараз у нас продовжується відновлення деокупованих Бучанського, Вишгородського та Броварського районів, проводиться розчищення вулиць і завалів. Міста потихеньку повертаються до нормального стану, але залишається мінна небезпека. Тому ми рекомендуємо людям не поспішати з поверненням, – заявив голова Київської ОВА.

Він також розповів, що розмінування Київської області буде проводитися у два етапи: перший триватиме до кінця квітня, другий – до початку літа 2022 року.

– Решта територій – це буде, я думаю, не менше року, коли ми зможемо сказати, що уся Київська область очищена від “сюрпризів”, які залишили нам окупанти, – пояснив Олександр Павлюк.

Лише цього дня українським саперам успішно вдалося знешкодити понад 1 тис. ворожих боєприпасів. Загальна кількість уже знешкоджених мін РФ сягає 14,5 тис.