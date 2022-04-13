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Факти / Україна

Розмінування території України: онлайн-карта ДСНС

Валентина Летяк редакторка стрічки
Розмінування

Держслужба з надзвичайних ситуацій запустила інтерактивну карту розмінування території України від вибухонебезпечних предметів, виявлених після звільнення від російських загарбників.

На карті вказано місця, де знайшли або ймовірно містяться міни, а також ступінь загрози. Похибка локалізації – до 30 м.

Ця карта буде корисною тим, хто планує відвідати місця, на яких велись бойові дії.

ДСНС також щоденно оновлює статистику щодо розмінування територій у різних регіонах, де вказується кількість виїздів, площа розмінованих територій та кількість знешкоджених вибухонебезпечних предметів.

Українці також можуть подати заявку про знахідку вибухонебезпечних предметів, відстежувати статус її виконання можна через сторінку з інтерактивною мапою або за номером 101.

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Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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