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Факти / Світ

Британія оголосила про найбільше заморожування російських активів в історії країни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Британія оголосила про найбільше заморожування російських активів в історії країни

Британія запровадила санкції проти двох ключових соратників російського олігарха Романа Абрамовича – Євгена Тененбаума та Давида Давидовича.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

– Британія запроваджує санкції проти Євгена Тененбаума та Давида Давидовича, двох ключових олігархів та давніх соратників Романа Абрамовича. Разом з G7 та нашими партнерами ми продовжуватимемо вводити санкції, поки Путін не зазнає невдачі в Україні. Немає таких санкцій, яких не було б на столі, – зазначила Трасс у заяві, опублікованій на її сторінці у Twitter.

Водночас пресслужба МЗС Британії відзначила у себе в Twitter, що це найбільше заморожування активів в історії країни – вартістю 10 млрд фунтів стерлінгів.

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Фото: Getty Images

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