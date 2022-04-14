Британія запровадила санкції проти двох ключових соратників російського олігарха Романа Абрамовича – Євгена Тененбаума та Давида Давидовича.

Про це у четвер, 14 квітня, повідомила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

– Британія запроваджує санкції проти Євгена Тененбаума та Давида Давидовича, двох ключових олігархів та давніх соратників Романа Абрамовича. Разом з G7 та нашими партнерами ми продовжуватимемо вводити санкції, поки Путін не зазнає невдачі в Україні. Немає таких санкцій, яких не було б на столі, – зазначила Трасс у заяві, опублікованій на її сторінці у Twitter.

Водночас пресслужба МЗС Британії відзначила у себе в Twitter, що це найбільше заморожування активів в історії країни – вартістю 10 млрд фунтів стерлінгів.