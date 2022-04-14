Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Российской Федерации готовят проекты нормативных актов, позволяющие передавать принудительно вывезенных украинских детей в российские семьи, в том числе и путем их усыновления.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Глава министерства Марина Лазебная называет такие действия российских властей — непосредственной торговлей детьми.

– Это цинизм за любыми пределами. Из-за войны Российской Федерации против Украины погиб 191 ребенок, 350 детей получили ранения, и это у нас нет полных данных из Мариуполя и других городов, в которых сейчас происходят активные боевые действия, — подчеркнула министр.

Оккупанты активно обстреливают школы, детские сады, больницы, детские дома, другие заведения, в которых проживают дети. Из-за обстрелов и бомбардировок в Украине растет количество детей, у которых погибли родители или с их родителями потеряна связь.

— Миллионы детей вынуждены были покинуть свои дома и переехать в незнакомые места, иногда без сопровождения родных людей, — заявила Марина Лазебная.

В украинских населенных пунктах после выхода российских войск фиксируются преступления оккупантов против жизни, чести и достоинства детей – изнасилования, пытки, убийства.

— Мы фиксируем факты принудительного вывоза детей – граждан Украины с оккупированных территорий в Российскую Федерацию, — сказала Марина Лазебная.

Минсоцполитики вместе с членами Координационного штаба по защите прав ребенка в условиях военного положения и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук подготовили обращение о недопустимости передачи детей в семье российских граждан.

Впоследствии эти обращения передадут Комитету ООН по правам человека, Комитету ООН по правам ребенка, Международному суду ООН в Гааге, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, а также правительствам стран-партнеров Украины.

Следует отметить, что в Украине в условиях военного положения запрещено усыновлять детей, однако действует упрощенная процедура опеки или взятия под патронат.

Ранее в Европейском парламенте призвали усилить защиту несовершеннолетних украинских беженцев, поскольку обеспокоены незаконным усыновлением детей.