Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що в Російській Федерації готують проєкти нормативних актів, які дозволять передавати примусово вивезених українських дітей до російських сімей, зокрема і шляхом їхнього усиновлення.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Очільниця міністерства Марина Лазебна вважає такі дії російської влади – прямою торгівлею дітьми.

– Це цинізм за будь-якими межами. Через війну Російської Федерації проти України загинула 191 дитина, 350 дітей отримали поранення, і це ми не маємо повних даних з Маріуполя та інших міст, у яких зараз відбуваються активні бойові дії, – наголосила міністр.

Окупанти активно обстрілюють школи, дитячі садки, лікарні, дитячі будинки, інші заклади, в яких проживають діти. Через обстріли та бомбардування в Україні зростає кількість дітей, у яких загинули батьки або з їхніми батьками втрачено зв’язок.

– Мільйони дітей змушені були полишити свої домівки та переїхати до незнайомих місць, іноді без супроводу рідних людей, – заявила Марина Лазебна.

В українських населених пунктах після виходу російських військ фіксуються злочини окупантів проти життя, честі і гідності дітей – ґвалтування, катування, вбивства.

– Ми фіксуємо факти примусового вивезення дітей – громадян України з окупованих територій до Російської Федерації, – сказала міністр Марина Лазебна.

Мінсоцполітики разом з членами Координаційного штабу з питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану та міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук підготували звернення про неприпустимість передання дітей в сім’ї російських громадян.

Згодом ці звернення передадуть до Комітету ООН з прав людини, Комітету ООН з прав дитини, Міжнародного суду ООН в Гаазі, Верховного комісара ООН у справах біженців, а також до урядів країн-партнерів України.

Варто зазначити, що в Україні в умовах воєнного стану заборонено усиновлювати дітей, проте діє спрощена процедура опіки або взяття під патронат.

Раніше в Європейському парламенті закликали посилити захист неповнолітніх українських біженців, оскільки занепокоєні незаконним усиновленням дітей.