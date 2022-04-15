В районе порта Мариуполя и металлургического комбината сейчас идут активные бои, сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык.

– Ситуация в Мариуполе сложная и тяжелая. Сейчас продолжаются бои. Россия постоянно привлекает дополнительные подразделения для штурма. По состоянию на сейчас, идут активные бои в районе завода Ильича и в портовой зоне Мариуполя, – отметил он.

По его словам, российским войскам не удается полностью захватить город, поскольку Вооруженные силы Украины делают все возможное для деблокации Мариуполя.

Омбудсмен Людмила Денисова ранее сообщила, что российские оккупанты завезли в Мариуполь 13 мобильных крематориев, чтобы проводить зачистки среди населения.

По ее словам, таким образом захватчики уничтожают доказательства своих зверств в городе.

Россияне также запрещают захоронение людей, которых они убили.