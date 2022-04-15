У районі порту Маріуполя та металургійного комбінату зараз тривають активні бої, повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

– Ситуація у Маріуполі складна та важка. Наразі тривають бої. Росія постійно залучає додаткові підрозділи для штурму. Станом на зараз, точаться активні бої в районі заводу Ілліча та в портовій зоні Маріуполя, – зазначив він.

За його словами, російським військам не вдається повністю захопити місто, оскільки Збройні сили України роблять усе можливе для розблокування Маріуполя.

Омбудсмен Людмила Денiсова раніше повідомила, що російські окупанти завезли до Маріуполя 13 мобільних крематоріїв, щоб проводити зачистки серед населення.

За її словами, у такий спосіб загарбники знищують докази своїх звірств у місті.

Росіяни також забороняють поховання людей, яких вони вбили.