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Факты / Украина

В Ужгороде дерусифицируют городские улицы и площади

Светлана Ковбиця
Ужгород

В Ужгороде переименуют 58 улиц и площадей, носящих имена российских деятелей. Общий алгоритм, как произвести переименование, определили в городском совете, на заседании соответствующей комиссии.

В списке на переименование оказались улицы имени Ю. Гагарина, М. Глинки, А. Грибоедова, О. Пушкина, П. Чайковского, И. Шишкина и А. Чехова. Многие площади, скверы и переулки города названы в честь российских деятелей политики, литературы и искусств. На заседании специальной комиссии совместно с горожанами и специалистами разных отраслей определили, по какому алгоритму их будут переименовывать.

Предпочтение при определении новых названий будет отдаваться достойным местным деятелям. А также героям нынешней войны. Где возможно и уместно, вернут древние названия, еще досоветского периода. В Ужгороде проведут широкое обсуждение, чтобы все горожане могли предоставить свои предложения. Следующее заседание комиссии состоится 22 апреля. Окончательное решение будет принято на сессии горсовета после общественных обсуждений. Со времени их объявления они продолжатся два месяца. Это определено законодательством. Значительных расходов из городского бюджета на переименование улиц и площадей не нужно, потому что речь идет только о смене табличек.

Жители Ужгорода в конце марта просили власти дерусифицировать названия улиц и площадей в городе. В горсовет направили соответствующее обращение. Неделю назад в центральной части Ужгорода был демонтирован бюст Пушкина.

– В эти дни у нас появляются новые герои, жертвующие своими жизнями за нашу страну. Это их память мы обязаны увековечить и лелеять. Кроме этого, достойного уважения заслуживают выдающиеся деятели истории и культуры Закарпатья в частности и Украины в целом, которые в советский период пребывали под запретом, — говорится в обращении ужгородцев к власти.

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Источник: Ужгородский городской совет

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Фото: Depositphotos

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