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Факты / Украина

Бюллетени печатают в Новой Каховке: Денисова о “мечтах” России создать на Херсонщине “ХНР”

Наташа Тарчевська редактор ленты
Мітинг у Херсоні

Пока херсонцы продолжают митинговать против российской оккупации, рашисты не оставляют намерений создать на территории Херсонской области так называемую республику ХНР.

Об этом вечером 16 апреля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В частности, речь идет о схеме псевдореферендумов, проводимых оккупантами в 2014 году в Луганске и Донецке.

– По информации свидетелей, в типографии города Новая Каховка печатают “бюллетени” для проведения “референдума”. Очевидно, все протоколы о результатах “голосования” будут подготовлены заранее и завезены в областной центр, — отметила Людмила Денисова.

По имеющейся информации, проведение псевдореферендума планируется в период с 1 по 10 мая 2022 года.

На этот период времени в Херсоне оккупанты могут попытаться отключить всю связь, а также полностью закрыть город на въезд и выезд.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию прав человека во время военного вторжения РФ в Украину зафиксировать этот и другие факты военных преступлений россиян в Украине.

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Источник: Офис омбудсмена Украины

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