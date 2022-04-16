Бюлетені друкують у Новій Каховці: Денісова про “мрії” Росії створити на Херсонщині “ХНР”

Поки херсонці продовжують мітингувати проти російської окупації, рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку ХНР.

Про це ввечері 16 квітня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, йдеться про схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку.

– За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують “бюлетені” для проведення “референдуму”. Вочевидь усі протоколи про результати “голосування” будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру, – зазначила Людмила Денісова.

За наявною інформацією, проведення псевдореферендуму планується у період з 1 по 10 травня 2022 року.

На цей час у Херсоні окупанти планують спробувати відключити весь зв’язок, а також повністю закрити місто на в’їзд та виїзд.

Людмила Денісова вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну зафіксувати цей та інші факти воєнних злочинів росіян в Україні.