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Факти / Україна

Бюлетені друкують у Новій Каховці: Денісова про “мрії” Росії створити на Херсонщині “ХНР”

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
Мітинг у Херсоні

Поки херсонці продовжують мітингувати проти російської окупації, рашисти не залишають намірів створити на території Херсонської області так звану республіку ХНР.

Про це ввечері 16 квітня повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Зокрема, йдеться про схему псевдореферендумів, які проводили окупанти в 2014 році в Луганську та Донецьку.

– За інформацією свідків, у типографії міста Нова Каховка друкують “бюлетені” для проведення “референдуму”. Вочевидь усі протоколи про результати “голосування” будуть підготовлені заздалегідь та завезені до обласного центру, – зазначила Людмила Денісова.

За наявною інформацією, проведення псевдореферендуму планується у період з 1 по 10 травня 2022 року.

На цей час у Херсоні окупанти планують спробувати відключити весь зв’язок, а також повністю закрити місто на в’їзд та виїзд.

Людмила Денісова вкотре звернулася до Комісії ООН з розслідування прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну зафіксувати цей та інші факти воєнних злочинів росіян в Україні.

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Джерело: Офіс омбудсмена України

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