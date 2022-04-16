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Факты / Украина

Данные о пострадавших от взрыва в Киеве уточняются – Кличко

Татьяна Забожко редактор ленты
кличко

Взрыв, который утром 16 апреля слышали жители Киева, раздался в Дарницком районе на окраине города.

Информацию о вражеской атаке на столицу подтвердил городской глава Виталий Кличко.

– Сейчас на месте работают спасатели и медики. Данные о пострадавших уточняются, – заметил мэр города.

В то же время глава Киева еще раз призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

– Тех же киевлян, которые раньше выехали и уже собираются возвращаться в столицу, прошу пока воздержаться от этого и оставаться в более безопасных местах, – добавил Виталий Кличко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 52-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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