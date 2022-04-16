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Факти / Україна

Дані про постраждалих від вибуху в Києві уточнюються – Кличко

Тетяна Забожко редакторка стрічки
кличко

Вибух, який уранці 16 квітня чули жителі Києва, пролунав у Дарницькому районі на околиці міста.

Інформацію про ворожу атаку на столицю підтвердив міський голова Віталій Кличко.

– Зараз на місці працюють рятувальники та медики. Дані про постраждалих уточнюються, – зауважив мер міста.

Принагідно очільник Києва ще раз закликав людей не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

– Тих же киян, які раніше виїхали і вже збираються повертатися до столиці, прошу поки утриматися від цього й залишатися в більш безпечних місцях, – додав Віталій Кличко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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