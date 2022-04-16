Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)ВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 52 день войны
Убили Убили
200 детей
Ранили Ранили
>360 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 982 взрослых
Факты / Украина

Оккупанты на освобожденных территориях оставили разрушенные дороги и мины — разведка Британии

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Оккупанты на освобожденных территориях оставили разрушенные дороги и мины — разведка Британии

Дорожная инфраструктура в регионах, которые освободили от российских оккупантов, сильно разрушена. Российские войска оставили после себя разрушенные мосты, мины и транспортные средства на ключевых маршрутах на севере Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на свою разведку.

— Из-за разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало около 285 тыс. человек. Повреждения транспортной инфраструктуры Украины являются серьезной проблемой для доставки гуманитарной помощи в районы, которые раньше были в осаде, — рассказали в британской разведке.

Российские оккупанты не только разрушали дорожную инфраструктуру. В результате полномасштабной войны РФ против Украины повреждены около трех сотен медицинских учреждений.

Критическая ситуация на Востоке страны: в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы. Между тем в освобожденных районах срочно реанимируют медицинскую инфраструктуру. На Сумщине, Черниговщине, Киевщине снабжают больницы необходимыми препаратами, возобновляют коммуникации.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка