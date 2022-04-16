Оккупанты на освобожденных территориях оставили разрушенные дороги и мины — разведка Британии

Дорожная инфраструктура в регионах, которые освободили от российских оккупантов, сильно разрушена. Российские войска оставили после себя разрушенные мосты, мины и транспортные средства на ключевых маршрутах на севере Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на свою разведку.

— Из-за разрушения речных переходов в Чернигове и его окрестностях в самом городе остался только один пешеходный мост через реку Десна. До войны в городе проживало около 285 тыс. человек. Повреждения транспортной инфраструктуры Украины являются серьезной проблемой для доставки гуманитарной помощи в районы, которые раньше были в осаде, — рассказали в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 16 April 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/YnbbBiEnGg ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bkQNn8VqoX — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) April 16, 2022

Российские оккупанты не только разрушали дорожную инфраструктуру. В результате полномасштабной войны РФ против Украины повреждены около трех сотен медицинских учреждений.

Критическая ситуация на Востоке страны: в Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы. Между тем в освобожденных районах срочно реанимируют медицинскую инфраструктуру. На Сумщине, Черниговщине, Киевщине снабжают больницы необходимыми препаратами, возобновляют коммуникации.