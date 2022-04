Оккупанты на освобожденных территориях оставили разрушенные дороги и мины — разведка Британии

Дорожная инфраструктура в регионах, которые освободили от российских оккупантов, сильно разрушена. Российские войска оставили после себя разрушенные мосты, мины и транспортные средства на ключевых маршрутах на севере Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на свою разведку.

