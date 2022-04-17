Вечером 16 апреля российские захватчики снова обстреляли Харьков, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил мэр Игорь Терехов.

— Только что был еще один обстрел по одному из районов Харькова, там тоже погиб один человек, два человека получили ранения, сейчас они находятся в больнице, наши медики спасают их жизнь, — сказал он.

Терехов отметил, что Россия обстреливает город, чтобы посеять хаос и запугать людей.

— Эти обстрелы проводятся преднамеренно, чтобы посеять хаос, запугать людей, потому что первый обстрел был в районе рынка, сегодня суббота, люди пошли покупать продукты, вещи, и в это время произошел обстрел. То есть умышленный геноцид против украинского народа, украинской нации, города Харькова – по-другому квалифицировать действия врага, агрессора, российские войска, нельзя, — добавил мэр.

Напомним, что утром 16 апреля в результате авиаудара в Харькове погибли два человека, 32 – были ранены. Оккупанты попали в один из центральных районов города.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.