В Лисичанске российские военные обстреляли нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, топлива там нет, но горят остатки нефтешлама.

— Еще утром оккупанты ударили по нефтяному предприятию, поднялся пожар на 5 000 кв. м, тушение продолжается и сейчас. Это уже не первый обстрел этого завода. Оккупанты целятся в него систематически, чтобы истощить ГСЧС. Топлива там нет. Горят остатки нефтешлама, – объяснил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА добавил, что российские военные продолжают обстреливать жилые кварталы Лисичанска.

В Лисичанске оккупанты снова обстреляли нефтеперерабатывающий завод / 4 фотографии

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что в Северодонецке обстрелами разрушены 70% зданий, в городе осталось около 20 тыс. из 130 тыс. жителей.

По его словам, до полномасштабного вторжения РФ на территории Луганской области проживало около 320 тыс. человек. Значительной части из низ удалось эвакуироваться. Но по состоянию на 16 апреля 70 тыс. жителей до сих пор не выехали в безопасные города.

Фото: Сергей Гайдай