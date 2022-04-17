Ввечері 16 квітня російські загарбники знову обстріляли Харків, в результаті чого одна людина загинула, а двоє отримали поранення.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив мер Ігор Терехов.

– Щойно був ще один обстріл по одному з районів Харкова, там теж загинула одна людина, дві людини отримали поранення, зараз вони перебувають у лікарні, наші медики рятують їхні життя, – сказав він.

Терехов зазначив, що Росія обстрілює місто для того, щоб посіяти хаос і залякати людей.

– Ці обстріли проводяться умисно, щоб посіяти хаос, залякати людей, тому що перший обстріл був у районі ринку, сьогодні субота, люди пішли купувати продукти, речі, і у цей час стався обстріл. Тобто умисний геноцид проти українського народу, української нації, міста Харкова – по-іншому кваліфікувати дії ворога, агресора, російський військ, не можна, – додав мер.

Нагадаємо, що вранці 16 квітня внаслідок авіаудару у Харкові загинули двоє людей, 32 – були поранені. Окупанти поцілили в в один із центральних районів міста.

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