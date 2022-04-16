Російські загарбники 16 квітня знову завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок цього загинула одна людина, щонайменше 18 поранених.

Про це повідомив директор обласного Департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов у коментарі одному з видань.

Раніше вороги обстріляли житловий район ХТЗ. За словами Хаустова, на місці працювали 29 бригад швидкої допомоги. Серед поранених – дев’ятеро дітей та 33 дорослих. Водночас загинули щонайменше вісім мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 52-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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