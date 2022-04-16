Украинская разведка обнародовала данные 157 российских военных Центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) г. Калининград, которые совершали военные преступления на территории Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

— ГУР МО Украины получило список военнослужащих 1237 центра стратегической радиоэлектронной разведки (в/ч 25137) м. Калининград, которые совершили военные преступления против народа Украины. Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует! — отметили в пресс-службе.

Со списком российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, недавно украинская разведка обнародовала данные российских военных десантно-штурмового полка из Пскова, которые причастны к военным преступлениям в Бородянке Киевской области.