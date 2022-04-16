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Факти / Україна

Розвідка опублікувала черговий список росіян, які вчиняли військові злочини в Україні

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Розвідка опублікувала черговий список росіян, які вчиняли військові злочини в Україні

Українська розвідка оприлюднила дані 157 російських військових центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. калінінград, які вчиняли воєнні злочини на території України.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

– ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 1237 центру стратегічної радіоелектронної розвідки (в/ч 25137) м. Калінінград, які скоїли воєнні злочини проти народу України. Покидьки! Без честі, душі та совісті. Не всі з вас дійдуть до суду, щоб постати перед ним. ГУР гарантує! – зазначили у пресслужбі.

Зі списком російських воєнних злочинців можна ознайомитись за посиланням.

Крім того, нещодавно українська розвідка оприлюднила дані російських військових десантно-штурмового полку із Пскова, які причетні до воєнних злочинів у Бородянці Київської області.

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