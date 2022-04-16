В Херсоне оккупанты распространяют листовки, где называют настоящую цель войны

Оккупационная администрация распространяет в Херсоне листовки, содержание которых доказывает, что настоящая цель российского диктатора Путина – не мифическая “защита Донбасса”, а захват всей территории страны, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российские захватчики пишут, что украинцы сами виноваты, потому что выбрали такую ​​власть.

В то же время они пытаются убедить, что якобы “вооруженные силы РФ не воюют с украинским народом”, а война началась из-за “западных планов уничтожить российский и украинский народы”.

Саму войну агрессоры называют “операцией по ликвидации антинародного киевского режима”, призывают украинцев к коллаборации и предупреждают, что это не будет “быстро и безболезненно”.

По данным спутниковых снимков от Planet Lab, за время оккупации на городском кладбище в Херсоне появилось не менее 824 новых могил.