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Факти / Україна

У Херсоні окупанти поширюють листівки, де називають справжню мету війни

Валентина Летяк редакторка стрічки
Акція протесту в Херсоні

Окупаційна адміністрація поширює у Херсоні листівки, зміст яких доводить, що справжня мета російського диктатора Путіна – не міфічний “захист Донбасу”, а захоплення всієї території країни, повідомляє Головне управліня розвідки Міноборони України.

Російські загарбники пишуть, що українці самі винні, бо вибрали таку владу.

Водночас вони намагаються переконати, що нібито “збройні сили РФ не воюють з український народом”, а війна розпочалась через “західні плани знищити російський та український народи”.

Саму війну агресори називають “операцією з ліквідації антинародного київського режиму”, закликають українців до колаборації та попереджають, що це не буде “швидко та безболісно”.

За даними супутникових знімків від Planet Lab, за час окупації на міському цвинтарі у Херсоні з’явились щонайменше 824 нові могили.

Читайте
В окупованому Херсоні з'явилося понад 800 нових могил - The Washington Post

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