Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 55 день войны
Убили Убили
205 детей
Ранили Ранили
>373 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

Исчез не один Басурин: оккупанты продолжают репрессии против “своих” в так называемой ДНР

Наташа Тарчевська редактор ленты
Исчез не один Басурин: оккупанты продолжают репрессии против “своих” в так называемой ДНР

Украинская разведка установила факты репрессий оккупантов в отношении своих командиров, которые якобы “не оправдали ожиданий” на войне.

В первые дни полномасштабного вторжения специальная комиссия из РФ работала в оккупированной Горловке, что на Донетчине. “Под прицелом” оказалась 3 отдельная мотострелковая бригада оккупационных войск.

— Выяснилось, что, согласно докладам командиров, 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания, — говорится в сообщении ГУР.

После установления всех необходимых фактов были арестованы два командира батальонов. Гражданские лица (вероятно, сотрудники ФСБ) повезли их в неизвестном направлении, впоследствии связь с командирами была потеряна.

Кроме этого, накануне украинская разведка установила похищение сотрудниками ФСБ “заместителя командующего” корпуса “минобороны ДНР” Эдуарда Басурина.

Причиной расправы стало его заявление о применении химического оружия против украинцев в Мариуполе.

Источник: ГУР Минобороны Украины

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка