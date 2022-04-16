Украинская разведка установила факты репрессий оккупантов в отношении своих командиров, которые якобы “не оправдали ожиданий” на войне.

В первые дни полномасштабного вторжения специальная комиссия из РФ работала в оккупированной Горловке, что на Донетчине. “Под прицелом” оказалась 3 отдельная мотострелковая бригада оккупационных войск.

— Выяснилось, что, согласно докладам командиров, 3 ОМСБР до начала войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания, — говорится в сообщении ГУР.

После установления всех необходимых фактов были арестованы два командира батальонов. Гражданские лица (вероятно, сотрудники ФСБ) повезли их в неизвестном направлении, впоследствии связь с командирами была потеряна.

Кроме этого, накануне украинская разведка установила похищение сотрудниками ФСБ “заместителя командующего” корпуса “минобороны ДНР” Эдуарда Басурина.

Причиной расправы стало его заявление о применении химического оружия против украинцев в Мариуполе.

Источник: ГУР Минобороны Украины