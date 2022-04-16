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Факти / Україна

За невдачі у війні з Україною окупанти влаштовують репресії проти своїх – розвідка

Наташа Тарчевська редакторка стрічки
За невдачі у війні з Україною окупанти влаштовують репресії проти своїх – розвідка

Українська розвідка встановила факти репресій окупантів щодо своїх командирів, які нібито “не виправдали очікувань” на війні.

У перші дні повномасштабного вторгнення спеціальна комісія з РФ працювала в окупованій Горлівці, що на Донеччині. “Під прицілом” опинилася 3 окрема мотострілецька бригада окупаційних військ.

– З’ясувалось, що згідно з доповідями командирів у 3 ОМСБР, до початку війни була на 100% укомплектована особовим складом. Однак після початку бойових дій з’ясувалось, що реальна наявність військовослужбовців склала близько 55% штатного розкладу, – йдеться у повідомленні ГУР.

Після встановлення усіх необхідних фактів було арештовано двох командирів батальйонів. Цивільні особи (ймовірно, співробітники ФСБ) повезли їх у невідомому напрямку, згодом зв’язок з командирами було втрачено.

Крім цього, напередодні українська розвідка встановила викрадення співробітниками ФСБ “заступника командувача” корпусу “міноборони ДНР” Едуарда Басуріна.

Причиною розправи стала його заява щодо застосування хімічної зброї проти українців у Маріуполі.

Джерело: ГУР Міноборони України

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