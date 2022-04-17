Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута в комментарии Фактам ICTV рассказал, что происходит в регионе, населенные пункты которого временно заняли российские оккупанты.

По его словам, несмотря на сложную ситуацию, все настроены только на победу и на освобождение Херсонщины. Также Геннадий Лагута прокомментировал, когда выехал из Херсона, почему долго не появлялся в медийном пространстве, сколько людей задержали оккупанты и как сейчас живет область.

Об оккупации

Геннадий Лагута рассказал: как только российские оккупанты захватили Херсон, он и его заместители действительно выехали из города, поскольку была угроза, что захватчики могут быстро расправиться с местной властью. Тогда они уже не могли бы ничем помочь херсонцам.

— Как только был захвачен Херсон, я и мои заместители выехали из города. Всем, кто это воспринял отрицательно, я отвечаю только одно: не думаю, что было бы лучше, если бы я оказался в подвале или у стены (то есть был убит, – Ред.), – объяснил он.

Также Геннадий Лагута рассказал, почему определенное время не появлялся в медиапространстве. По его словам, после оккупации Херсона местные власти были вынуждены работать, фактически используя партизанские методы. Поэтому в медиа подавалась только информация, которую было безопасно обнародовать.

Но глава Херсонской ОВА заверил, что и тогда и сейчас постоянно находится на связи с Офисом президента, Кабмином, главами местных администраций, СБУ и полицией в Херсонской области.

О количестве задержанных

По словам Геннадия Лагуты, с начала российского вторжения в Херсонской области было похищено 32 должностных лица, среди которых председатели территориальных и старостинских округов, депутаты разных уровней.

Из них уже вернулись домой 18 человек, еще 12 находятся в плену, двое — под домашним содержанием. Также в Херсонской области в плену оккупантов находятся сотни гражданских жителей, активистов, журналистов, общественных деятелей. Окончательная информация по количеству пленных уточняется.

Об обеспечении медикаментами

С тех пор, как российские войска оккупировали Херсонщину, возможности организовать со стороны государства доставку в область гуманитарной помощи, в частности медикаментов, нет.

Оккупанты не дают на это зеленый коридор. Поэтому, как объясняет Геннадий Лагута, с лекарствами ситуация сложная, но их все равно пытаются завозить волонтеры.

О коллаборантах

Геннадий Лагута рассказал, что ему сейчас известно об уголовных делах против херсонского блогера-коллаборанта Кирилла Стремоусова и депутата горсовета Владимира Сальдо.

Также глава Херсонской ОВА добавил, что есть еще факты коллаборационизма, но над этим сейчас работает Служба безопасности Украины.