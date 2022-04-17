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Факти / Україна

У полоні сотні жителів, ситуація з ліками складна: як живе окупована Херсонщина

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
У полоні сотні жителів, ситуація з ліками складна: як живе окупована Херсонщина

Керівник Херсонської ОВА Геннадій Лагута у коментарі Фактам ICTV розповів, що відбувається в регіоні, населені пукти якого тимчасово зайняли російські окупанти.

За його словами, попри складну ситуацію, всі налаштовані лише на перемогу і на звільнення Херсонщини. Також Геннадій Лагута прокоментував, коли виїхав з Херсона, чому тривалий час не зявлявся у медійному просторі, скільки людей затримали окупанти і як зараз живе область.

Про окупацію

Геннадій Лагута розповів: щойно російські окупанти захопили Херсон, він та його заступники справді виїхали з міста, оскільки була загроза, що загарбники можуть швидко розправитися з місцевою владою. Тоді вони б вже не могли нічим допомогти херсонцям.

– Щойно було захоплено Херсон, я і мої заступники виїхали з міста. Усім, хто це сприйняв негативно, я відповідаю лише одне: не думаю, що було би краще, якби я опинився у підвалі або біля стіни (тобто був вбитим, – Ред.), – пояснив він.

Також Геннадій Лагута розповів, чому певний час не зявлявся у медіапросторі. За його словами, після окупації Херсона місцева влада була вимушена працювати, фактично використовуючи партизанські методи. Тому у медіа подавалась тільки та інформація, яку було безпечно оприлюднювати.

Але голова Херсонської ОВА запевнив, що і тоді і зараз постійно перебуває на звязку з Офісом президента, Кабміном, головами місцевих адміністрацій, СБУ і поліцією у Херсонської області.

Про кількість затриманих

За словами Геннадія Лагути, з початку російського вторгнення на Херсонщині було викрадено 32 посадові особи, серед яких голови територіальних і старостинських округів, депутати різних рівнів.

З них вже повернулися додому 18 людей, ще 12 – перебувають у полоні, двоє – під домашнім утриманням. Також на Херсонщині в полоні окупантів перебувають сотні цивільних жителів, активістів, журналістів, громадських діячів. Остаточна інформація по кількості полонених уточнюється.

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Про забезпечення медикаментами

Відколи російські війська окупували Херсонщину, можливості організувати з боку держави доставку в область гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, немає.

Окупанти не дають на це зелений коридор. Тому, як пояснює Геннадій Лагута, з ліками ситуація складна, але їх все одно намагаються завозити волонтери.

Про колаборантів

Геннадій Лагута розповів, що йому наразі відомо про кримінальні справи проти херсонського блогера-колаборанта Кирила Стремоусова і депутата міськради Володимира Сальда.

Також голова Херсонської ОВА додав, що є ще факти колабораціонізму, але над цим наразі працює Служба безпеки України.

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