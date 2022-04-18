Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 18 апреля ориентировочно составляют 20 600 человек личного состава.
Обновленные цифры назвали в Генеральном штабе ВСУ. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 790 танков и 2 041 боевую бронированную машину.
Другие боевые потери РФ:
- артиллерийские системы – 381;
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 130;
- средства ПВО – 67;
- самолеты – 167;
- вертолеты – 147;
- автомобильная техника – 1 487;
- корабли/катера – 8;
- цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
- специальная техника – 27.
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Полномасштабная война России против Украины длится уже 54-й день. Оккупанты наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые дома и другую инфраструктуру.
По информации Генштаба, на Слобожанском направлении РФ пытается атаковать украинские подразделения и блокировать Харьков.
На Донецком и Таврическом направлениях враг восстанавливает боеспособность, пополняет запасы и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений, чтобы активизировать боевые действия.
Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.