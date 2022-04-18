Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 18 апреля ориентировочно составляют 20 600 человек личного состава.

Обновленные цифры назвали в Генеральном штабе ВСУ. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 790 танков и 2 041 боевую бронированную машину.

Другие боевые потери РФ:

артиллерийские системы – 381;

реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 130;

средства ПВО – 67;

самолеты – 167;

вертолеты – 147;

автомобильная техника – 1 487;

корабли/катера – 8;

цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;

специальная техника – 27.

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 54-й день. Оккупанты наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые дома и другую инфраструктуру.

По информации Генштаба, на Слобожанском направлении РФ пытается атаковать украинские подразделения и блокировать Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях враг восстанавливает боеспособность, пополняет запасы и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений, чтобы активизировать боевые действия.

Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.