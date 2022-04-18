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Факты / Украина

Около 20,6 тыс. военных и почти 170 самолетов: обновленные потери войск РФ

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
Около 20,6 тыс. военных и почти 170 самолетов: обновленные потери войск РФ

Общие боевые потери России с начала полномасштабной войны против Украины по состоянию на 18 апреля ориентировочно составляют 20 600 человек личного состава.

Обновленные цифры назвали в Генеральном штабе ВСУ. Также Россия в войне против Украины уже потеряла 790 танков и 2 041 боевую бронированную машину.

Другие боевые потери РФ:

  • артиллерийские системы – 381;
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) – 130;
  • средства ПВО – 67;
  • самолеты – 167;
  • вертолеты – 147;
  • автомобильная техника – 1 487;
  • корабли/катера – 8;
  • цистерны с горюче-смазочными материалами — 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 155;
  • специальная техника – 27.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Полномасштабная война России против Украины длится уже 54-й день. Оккупанты наносят ракетные удары по украинским городам, обстреливают жилые дома и другую инфраструктуру.

По информации Генштаба, на Слобожанском направлении РФ пытается атаковать украинские подразделения и блокировать Харьков.

На Донецком и Таврическом направлениях враг восстанавливает боеспособность, пополняет запасы и пытается улучшить тактическое положение своих подразделений, чтобы активизировать боевые действия.

Больше ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Минобороны

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