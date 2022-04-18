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Факти / Україна

Близько 20,6 тис. військових та майже 170 літаків: оновлені втрати військ РФ

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Близько 20,6 тис. військових та майже 170 літаків: оновлені втрати військ РФ

Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 18 квітня орієнтовно становлять 20 600 осіб особового складу.

Оновлені цифри назвали у Генеральному штабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України вже втратила 790 танків та 2 041 бойову броньовану машину.

Інші бойові втрати РФ:

  • артилерійські системи – 381;
  • реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 130;
  • засоби ППО – 67;
  • літаки – 167;
  • гелікоптери – 147;
  • автомобільна техніка – 1 487;
  • кораблі /катери – 8;
  • цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
  • спеціальна техніка – 27.
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 54-й день. Окупанти завдають ракетних ударів по українських містах, обстрілюють житлові будинки та іншу інфраструктуру.

За інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку РФ намагається атакувати українські підрозділи та частково блокувати Харків.

На Донецькому й Таврійському напрямках ворог відновлює боєздатність, поповнює запаси та намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів, щоб активізувати бойові дії.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони

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