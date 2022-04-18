Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 18 квітня орієнтовно становлять 20 600 осіб особового складу.
Оновлені цифри назвали у Генеральному штабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України вже втратила 790 танків та 2 041 бойову броньовану машину.
Інші бойові втрати РФ:
- артилерійські системи – 381;
- реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 130;
- засоби ППО – 67;
- літаки – 167;
- гелікоптери – 147;
- автомобільна техніка – 1 487;
- кораблі /катери – 8;
- цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;
- спеціальна техніка – 27.
- пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 54-й день. Окупанти завдають ракетних ударів по українських містах, обстрілюють житлові будинки та іншу інфраструктуру.
За інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку РФ намагається атакувати українські підрозділи та частково блокувати Харків.
На Донецькому й Таврійському напрямках ворог відновлює боєздатність, поповнює запаси та намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів, щоб активізувати бойові дії.
Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.