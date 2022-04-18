Загальні бойові втрати Росії від початку повномасштабної війни проти України станом на 18 квітня орієнтовно становлять 20 600 осіб особового складу.

Оновлені цифри назвали у Генеральному штабі ЗСУ. Також Росія у війні проти України вже втратила 790 танків та 2 041 бойову броньовану машину.

Інші бойові втрати РФ:

артилерійські системи – 381;

реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) – 130;

засоби ППО – 67;

літаки – 167;

гелікоптери – 147;

автомобільна техніка – 1 487;

кораблі /катери – 8;

цистерни з паливно-мастильними матеріалами – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 155;

спеціальна техніка – 27.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 54-й день. Окупанти завдають ракетних ударів по українських містах, обстрілюють житлові будинки та іншу інфраструктуру.

За інформацією Генштабу, на Слобожанському напрямку РФ намагається атакувати українські підрозділи та частково блокувати Харків.

На Донецькому й Таврійському напрямках ворог відновлює боєздатність, поповнює запаси та намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів, щоб активізувати бойові дії.

Більше про ситуацію на фронті можна дізнатися з карти бойових дій в Україні.