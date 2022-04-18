По состоянию на 10.00 18 апреля известно о шести погибших в результате ракетных обстрелов Львова.

11 человек получили ранения. Среди них один ребенок – ребенок.

Повреждены и уничтожены около 40 автомобилей.

Ударной волной от взрыва выбило также окна в гостинице, где проживают эвакуированные украинцы.

Как сообщили в Воздушном командовании Запад, по областному центру российские захватчики ударили четырьмя ракетами.

Три боеприпаса попали по объектам военной инфраструктуры, а еще один – по шиномонтажу. Все объекты получили существенные повреждения.

В настоящее время продолжается тушение пожаров после вражеских попаданий.

Информация о взрывах во Львове начала появляться в половине девятого утра 18 апреля.

Впоследствии городской глава областного центра Андрей Садовый сообщил о прицельном ракетном обстреле города.

Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.

По словам главы правления АО Укрзализныця” Александра Камышина, и команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Движение поездов по Львову возобновили, но будут иметь место незначительные задержки в движении.

Местные же власти перекрыли движение транспорта на отдельных участках улиц Левандовской и Шевченко.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Андрей Садовой, Максим Козицкий

Фото: Андрей Садовой