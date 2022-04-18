По состоянию на 10.00 18 апреля известно о шести погибших в результате ракетных обстрелов Львова.
11 человек получили ранения. Среди них один ребенок – ребенок.
Повреждены и уничтожены около 40 автомобилей.
Ударной волной от взрыва выбило также окна в гостинице, где проживают эвакуированные украинцы.
Как сообщили в Воздушном командовании Запад, по областному центру российские захватчики ударили четырьмя ракетами.
Три боеприпаса попали по объектам военной инфраструктуры, а еще один – по шиномонтажу. Все объекты получили существенные повреждения.
В настоящее время продолжается тушение пожаров после вражеских попаданий.
Информация о взрывах во Львове начала появляться в половине девятого утра 18 апреля.
Впоследствии городской глава областного центра Андрей Садовый сообщил о прицельном ракетном обстреле города.
Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами.
По словам главы правления АО Укрзализныця” Александра Камышина, и команда вокзала, и команды поездных бригад сработали четко. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.
Движение поездов по Львову возобновили, но будут иметь место незначительные задержки в движении.
Местные же власти перекрыли движение транспорта на отдельных участках улиц Левандовской и Шевченко.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Андрей Садовой, Максим Козицкий
Фото: Андрей Садовой