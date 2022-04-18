Ракетний обстріл Львова: є загиблі та постраждалі

Станом на 10.00 18 квітня відомо про шістьох загиблих унаслідок ракетного обстрілу Львова.

11 людей дістали поранення. Серед них одна дитина дитина.

Пошкоджено та знищено близько 40 автомобілів.

Ударною хвилею від вибуху вибило також вікна в готелі, де проживають евакуйовані українці.

Як наголосили в Повітряному командуванні Захід, по обласному центру російські загарбники вдарили чотирма ракетами.

Три боєприпаси поцілили по об‘єктах військової інфраструктури, а ще один – по шиномонтажу. Усі об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

Нині триває гасіння пожеж після ворожих влучань.

Інформація про вибухи у Львові почала з’являтися о пів на дев’яту ранку 18 квітня.

Згодом міський голова обласного центру Андрій Садовий повідомив про прицільний ракетний обстріл міста.

Кілька ракет влучили поруч із залізничними об’єктами.

За словами голови правління АТ Укрзалізниця Олександра Камишіна, і команда вокзалу, і команди поїздних бригад спрацювали чітко. Постраждалих серед пасажирів та залізничників немає.

Рух поїздів по Львову відновили, але матимуть місце незначні затримки в русі.

Місцева ж влада перекрила рух транспорту на окремих ділянках вулиць Левандівської та Шевченка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Андрій Садовий, Максим Козицький

Фото: Андрій Садовий