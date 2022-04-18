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Факты / Украина

Российские оккупанты начали наступательную операцию на Донбассе — Данилов

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Российские оккупанты начали наступательную операцию на Донбассе — Данилов

В понедельник, 18 апреля, российские захватчики начали наступательную операцию на Донбассе. Эту информацию подтвердил Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире общенационального телемарафона.

– Сегодня утром почти по всей линии фронта по территории Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты попытались прорвать нашу оборону. К счастью, наши военные держатся. Только в двух городах они прошли, это Кременная, и еще один небольшой город. Но продолжаются бои, мы не сдаем свои территории. И попытка оккупантов начать активную фазу была сегодня утром, – сказал он.

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