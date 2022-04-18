18 апреля в Бородянке и Гостомеле Киевской области начинаются новые фазы работ.
Об этом сообщил руководитель гуманитарного направления Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В Бородянке в понедельник волонтеры начнут разбирать завалы центральной улицы.
Накануне в поселке завершилась первая фаза работ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В Гостомеле 18 апреля спасатели вместе с сотрудниками полиции будут разминировать территорию от аэропорта до самого города. После этого начнется разбор завалов.
– Думаю, что в течение недели удастся проделать большой объем работы, и мы увидим результат уже после Пасхи, – предполагает Алексей Кулеба.
По словам руководителя гуманитарного направления Киевской ОВА, решения о демонтаже разбомбленных авиацией российского агрессора домов будут приниматься на самом высоком уровне.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 54-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Алексей Кулеба