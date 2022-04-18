Розбір завалів та розмінування: що відбувається в Бородянці та Гостомелі

18 квітня в Бородянці та Гостомелі Київської області починаються нові фази робіт.

Про це повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У Бородянці в понеділок волонтери почнуть розбирати завали центральної вулиці.

Напередодні в селищі завершилась перша фаза робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій.

У Гостомелі 18 квітня рятувальники разом із працівниками поліції розміновуватимуть територію від аеропорту до самого міста. Після цього почнеться розбір завалів.

– Думаю, що протягом тижня вдасться виконати великий об’єм роботи, і ми побачимо результат вже після Великодня, – припускає Олексій Кулеба.

За словами керівника гуманітарного напрямку Київської ОВА, рішення щодо демонтажу розбомблених авіацією російського агресора будинків ухвалюватимуться на найвищому рівні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 54-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олексій Кулеба