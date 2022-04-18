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Факты / Украина

В Сети появились видео и фото подбитого крейсера Москва

Марта Бондаренко редактор ленты
крейсер Москва

Журналист-расследователь OSINTtechnical на своей странице в Twitter опубликовал, вероятно, видео российского крейсера Москва после того, как в корабль попали украинские ракеты Нептун.

По словам расследователя, на видео рядом с крейсером Москва находится спасательный буксир Шахтер (SB-922).

Кроме того, OSINTtechnical опубликовал и фотографии российского крейсера, сделанные сразу после атаки украинских ракет. Фото сделано с корабля, который, вероятно, прибыл на помощь Москве. Видно, что крейсер, из которого валит столб дыма, накренился на левый бок.

К тому же журналист отметил, что существует расхождение между датой фото — 15 апреля и датой затопления — 14 апреля, обнародованной в РФ.

Есть и другое фото, где над палубой видны две перекрестные струи воды. Вероятно, тогда пожар пытались потушить.

Ранее сообщалось, что в результате поражения вражеского крейсера Москва ракетами Нептун около сорока оккупантов погибли, а некоторые остались без конечностей.

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Фото: OSINTtechnical

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