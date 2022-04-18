Журналист-расследователь OSINTtechnical на своей странице в Twitter опубликовал, вероятно, видео российского крейсера Москва после того, как в корабль попали украинские ракеты Нептун.

По словам расследователя, на видео рядом с крейсером Москва находится спасательный буксир Шахтер (SB-922).

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Кроме того, OSINTtechnical опубликовал и фотографии российского крейсера, сделанные сразу после атаки украинских ракет. Фото сделано с корабля, который, вероятно, прибыл на помощь Москве. Видно, что крейсер, из которого валит столб дыма, накренился на левый бок.

К тому же журналист отметил, что существует расхождение между датой фото — 15 апреля и датой затопления — 14 апреля, обнародованной в РФ.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Есть и другое фото, где над палубой видны две перекрестные струи воды. Вероятно, тогда пожар пытались потушить.

Ранее сообщалось, что в результате поражения вражеского крейсера Москва ракетами Нептун около сорока оккупантов погибли, а некоторые остались без конечностей.

Фото: OSINTtechnical