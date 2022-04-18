Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)НаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

У мережі з’явилися відео та фото підбитого крейсера Москва

Марта Бондаренко редакторка стрічки
крейсер Москва

Журналіст-дослідник OSINTtechnical на своїй сторінці у Twitter опублікував, ймовірно, відео російського крейсера Москва, після того, як у корабель влучили українські ракети Нептун.

За словами дослідника, на відео поряд із крейсером Москва перебуває рятувальний буксир Шахтар (SB-922).

Крім того, OSINTtechnical опублікував і фотографії російського крейсера, зроблені одразу після атаки українських ракет. Фото зроблене з корабля, який, ймовірно прибув на допомогу Москві. Видно, що крейсер, з якого валить стовп диму, накренився на лівий бік.

До того ж журналіст зазначив, що існує розбіжність між датою фото 15 квітня і датою затоплення 14 квітня, як повідомили у РФ.

Є й інше фото, де над палубою видно два перехресні струмені води. Ймовірно, тоді пожежу намагалися загасити.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ураження ворожого крейсера Москва ракетами Нептун близько сорок окупантів загинули, а деякі залишилися без кінцівок.

Читайте
Нептун та корабель з літерою Z на дні: Росія панічно видаляє з мережі мультик 1973 року

Фото: OSINTtechnical

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка