Журналіст-дослідник OSINTtechnical на своїй сторінці у Twitter опублікував, ймовірно, відео російського крейсера Москва, після того, як у корабель влучили українські ракети Нептун.

За словами дослідника, на відео поряд із крейсером Москва перебуває рятувальний буксир Шахтар (SB-922).

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

Крім того, OSINTtechnical опублікував і фотографії російського крейсера, зроблені одразу після атаки українських ракет. Фото зроблене з корабля, який, ймовірно прибув на допомогу Москві. Видно, що крейсер, з якого валить стовп диму, накренився на лівий бік.

До того ж журналіст зазначив, що існує розбіжність між датою фото 15 квітня і датою затоплення 14 квітня, як повідомили у РФ.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Є й інше фото, де над палубою видно два перехресні струмені води. Ймовірно, тоді пожежу намагалися загасити.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ураження ворожого крейсера Москва ракетами Нептун близько сорок окупантів загинули, а деякі залишилися без кінцівок.

Фото: OSINTtechnical