Втікали, залишаючи своїх: як виганяли окупантів із села на Донеччині

Українські військові показали, як звільняли одне із сіл Донецької області від російських окупантів. Відео зачистки оприлюднила група К2 54 окремої механізованої бригади.

Російські окупанти хотіли захопити село на теренах Донецької області. Вони вирішили закріпитися в будинках і звідти розвивати свій наступ.

Але розвідники групи К2 та ще один підрозділ 54 окремої механізованої бригади стали загарбникам на заваді. На оприлюдненому відео видно, як втікають російські окупанти, залишаючи загиблих і поранених.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 54-ту добу. Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по українських містах, обстрілювати житлові будинки та іншу інфраструктуру.

Зокрема, вранці 18 квітня російські військові завдали кілька прицільних ракетних ударів по Львову. За попередньою інформацією, ідеться про чотири-п’ять ракетних ударів.

Також вранці 18 квітня російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровській області. 60% ракет збили сили протиповітряної оборони.