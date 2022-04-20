Саперы с начала войны разминировали более 68 тыс. взрывных предметов, включая 2 тыс. авиационных бомб.

Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он сообщил, что правительство Украины во время заседания 19 апреля выделило МВД дополнительные средства из резервного фонда. Как сообщил министр Монастырский, речь идет о закупке техники, оборудования, горюче-смазочных материалов.

Кроме того, в рамках МВД будет увеличено количество пиротехников, которые будут заниматься разминированием территорий, освобожденных от российской армии, а также разнообразных сельхозугодий, где могли упасть вражеские снаряды.

— Мы можем говорить о более 68 тыс. обнаруженных объектов взрывчатых веществ, ракет, в том числе более 2 тыс. авиационных бомб были обезврежены на территории Украины, — сказал министр внутренних дел.

Он добавил, что служба при МВД каждый день обнаруживает от одной до 5 тыс. взрывных предметов: снаряды, взрывчатки, растяжки в лесополосах.

Ранее Денис Монастырский сообщал, что помощь в разминировании украинских территорий окажет Турция.

Отдельно министр Монастырский добавил, что в Украину из-за границы вернулось более 1 млн человек.

Денис Монастырский рекомендовал украинцам, желающим выехать за границу, оформить заграничный паспорт в Украине, так как может понадобиться такая потребность. По его словам, выезд по внутреннему паспорту гражданина Украины возможен, но в будущем могут возникнуть трудности.

Он также прокомментировал изъятие правоохранительными органами имущества предателей Украины, упомянув пророссийского политика Виктора Медведчука.

По словам министра, были проведены обыски на территории Киева и Киевской области в имениях Медведчука, где изъято более 100 ценных картин, антикварных вещей, швейцарские часы, золотые статуэтки и т.д.

– Сумма установленного имущества еще будет установлена ​​экспертизой, мы о ней объявим во время брифингов. На данный момент нарабатывается вопрос наложения ареста на это имущество. После этого оно будет передано в АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, – Ред.), имущество будет продано. А средства поступят на счета ВСУ, – сказал Монастырский.

Виктор Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. После начала войны, 27 февраля, стало известно, что Медведчук скрылся из-под домашнего ареста. Сотрудники СБУ задержали нардепа 12 апреля, когда тот пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.