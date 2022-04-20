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Факти / Україна

МВС розширить кількість піротехніків через замінованість України – Монастирський

Ілля Нежигай редактор стрічки
Денис Монастирський фото

Сапери з початку війни розмінували понад 68 тис. вибухових предметів, включно з 2 тис. авіаційних бомб.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він повідомив, що уряд України під час засідання 19 квітня виділив МВС додаткові кошти з резервного фонду. Як повідомив міністр Монастирський, йдеться про закупівлю техніки, обладнання, паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, в рамках МВС буде збільшена кількість піротехніків, що будуть займатись розмінуванням територій, що були звільненні від російської армії, а також різноманітних сільгоспугідь, де могли впасти ворожі снаряди.

– Ми можемо говорити про понад 68 тис. виявлених об’єктів вибухових речовин, ракет, зокрема понад 2 тис. авіаційних бомб було знешкоджено на території України, – сказав міністр внутрішніх справ.

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Він додав, що МВС щодня виявляє від однієї до 5 тис. вибухових предметів: снаряди, вибухівка, розтяжки у лісосмугах.

Раніше Денис Монастирський повідомляв, що допомогу в розмінуванні українських територій надасть Туреччина.

Окремо міністр Монастирський додав, що в Україну з-за кордону повернулись понад 1 млн осіб.

Денис Монастирський рекомендував українцям, які бажають виїхати за кордон, оформити закордонний паспорт в Україні, оскільки може знадобитися така потреба. За його словами, виїзд за внутрішнім паспортом громадянина України можливий, але у майбутньому можуть виникнути труднощі.

Він також прокоментував вилучення правоохоронними органами майна зрадників України, згадавши проросійського політика Віктора Медведчука. За словами міністра, були проведені обшуки на території Києва та Київської області у маєтках Медведчука, де було вилучено понад 100 коштовних картин, антикварних речей, швейцарські годинники, золоті статуетки тощо.

– Сума встановленого майна ще буде встановлена експертизою, ми про неї оголосимо під час брифінгів. Наразі напрацьовується питання накладення арешту на це майно. Після цього воно буде передано в АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, – Ред.), майно буде продано. А кошти надійдуть на рахунки ЗСУ, – сказав Монастирський.

Віктор Медведчук є підозрюваним у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. Після початку війни, 27 лютого, стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту. Співробітники СБУ затримали нардепа 12 квітня, коли той намагався залишити країну, переодягнувшись у військову форму.

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Фото: МВС

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