США не впечатлены испытанием Россией Сатаны-2 – Пентагон

Представитель Пентагона Джон Кирби утверждает, что Соединенные Штаты не считают испытания Россией межконтинентальной баллистической ракеты угрозой для Вашингтона или его союзников.

Об этом пишет Washington Post.

Издание отмечает, что минобороны России объявило, что в стране успешно проведено первое испытание ракеты РС-28 Сармат, известной в просторечии как Сатана-2.

Президент Владимир Путин оценил запуск как демонстрацию силы, которая “надежно защитит безопасность России от внешних угроз” и заставит дважды подумать любого, кто “пытается угрожать нашей стране”.

Путин также заявил, что ракета Сармат была изготовлена ​​с использованием исключительно деталей российского производства – явный удар по западным санкциям, которые не позволили Москве получить важные компоненты для других систем вооружений, на которые она опиралась при нападении на Украину.

Однако до сих пор реакция США была взвешенной.

Кирби сказал, что уведомление было сделано в соответствии с обязательствами России по новому договору о контроле над вооружениями, регулирующему такое ядерное оружие, срок действия которого не истекает до начала 2026 года. Соединенные Штаты не были удивлены этим испытанием, добавил он.

После вторжения России в Украину Соединенные Штаты отложили и впоследствии отменили запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Это решение было принято для того, чтобы Россия не могла неправильно истолковать такую ​​демонстрацию огневой мощи или использовать ее в качестве оправдания для эскалации боевых действий в Украине.

Эти решения были приняты после того, как Путин привел российские ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, что стало одним из нескольких предупреждающих жестов Кремля в отношении того, что он назвал “агрессивными” действиями США и НАТО в поддержку Украины.