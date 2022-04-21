Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 57 день войны
Убили Убили
208 детей
Ранили Ранили
>376 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
2 072 взрослых
Факты / Украина

Обстрелы в Луганской области: регулярные пожары в домах и уничтоженные все продуктовые склады

Татьяна Забожко редактор ленты
Обстріли в Луганській області

За прошедшие сутки из-за обстрелов российских захватчиков произошло шесть пожаров в жилом фонде Луганской области. Спасти удалось пять человек.

– Непригодны для жизни в Рубежном и Новодружеске еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре, – говорит глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Между тем, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада, потому что их также уничтожили россияне.

– Продукты питания люди получают только из гуманитарных грузов, – уточняет руководитель ОВА.

Хозяйственные сооружения и автомобили в области загораются по несколько раз в день, поэтому подсчитать все случаи при таких условиях, отмечают в военной администрации, очень сложно.

Всего за сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты девять атак врага и уничтожены:

  • один танк,
  • десять единиц бронированной техники,
  • две единицы автомобильной техники,
  • две единицы специальной инженерной техники,
  • одна артиллерийская система,
  • зенитно-ракетный комплекс,
  • вражеский склад с боеприпасами.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила четыре воздушных цели:

  • три беспилотных летательных аппарата,
  • одну крылатую ракету.
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстріли в Луганській області
Обстрелы в Луганской области: регулярные пожары в домах и уничтоженные все продуктовые склады / 4 фотографии

Напомним, что под вражеским огнем жилые дома в Новодружеске были и ночью 20 апреля.

Тогда загорелись два дома в центральной части города. Из-за действий оккупантов в населенном пункте также перебило газопровод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка