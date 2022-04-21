За прошедшие сутки из-за обстрелов российских захватчиков произошло шесть пожаров в жилом фонде Луганской области. Спасти удалось пять человек.

– Непригодны для жизни в Рубежном и Новодружеске еще пять домов, не говоря уже об инфраструктуре, – говорит глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Между тем, в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного склада, потому что их также уничтожили россияне.

– Продукты питания люди получают только из гуманитарных грузов, – уточняет руководитель ОВА.

Хозяйственные сооружения и автомобили в области загораются по несколько раз в день, поэтому подсчитать все случаи при таких условиях, отмечают в военной администрации, очень сложно.

Всего за сутки на территории Донецкой и Луганской областей отбиты девять атак врага и уничтожены:

один танк,

десять единиц бронированной техники,

две единицы автомобильной техники,

две единицы специальной инженерной техники,

одна артиллерийская система,

зенитно-ракетный комплекс,

вражеский склад с боеприпасами.

Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины за предыдущие сутки поразила четыре воздушных цели:

три беспилотных летательных аппарата,

одну крылатую ракету.

Обстрелы в Луганской области: регулярные пожары в домах и уничтоженные все продуктовые склады / 4 фотографии

Напомним, что под вражеским огнем жилые дома в Новодружеске были и ночью 20 апреля.

Тогда загорелись два дома в центральной части города. Из-за действий оккупантов в населенном пункте также перебило газопровод.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 57-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Сергей Гайдай

Фото: Сергей Гайдай