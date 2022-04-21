Упродовж минулої доби через обстріли російських загарбників сталося шість пожеж у житловому фонді Луганської області. Врятувати вдалося п’ятьох осіб.

– Непридатні для життя в Рубіжному та Новодружеську ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру, – зауважує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Тим часом у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, тому що їх також знищили росіяни.

– Продукти харчування люди отримують лише з гуманітарних вантажів, – уточнює керівник ОВА.

Господарчі споруди та автомобілі в області займаються по кілька разів на день, тож підрахувати всі випадки за таких умов, зазначають у військовій адміністрації, дуже складно.

Загалом упродовж доби на території Донецької та Луганської областей відбито дев’ять атак ворога та знищено:

один танк,

десять одиниць броньованої техныки,

дві одиниці автомобільної техніки,

дві одиниці спеціальної інженерної техніки,

одну артилерійську систему,

зенітно-ракетний комплекс,

ворожий склад із боєприпасами.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразило чотири повітряні цілі:

три безпілотних літальних апарати,

одну крилату ракету.

Обстріли на Луганщині: регулярні пожежі в будинках та знищені всі продуктові склади / 4 фотографии

Нагадаємо, що під ворожим вогнем житлові будинки в Новодружеську були й уночі 20 квітня.

Тоді зайнялися два будинки в центральній частині міста. Через дії окупантів в населеному пукнті також перебило газогін.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай