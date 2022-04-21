Обстріли на Луганщині: регулярні пожежі в будинках та знищені всі продуктові склади

Упродовж минулої доби через обстріли російських загарбників сталося шість пожеж у житловому фонді Луганської області. Врятувати вдалося п’ятьох осіб.
– Непридатні для життя в Рубіжному та Новодружеську ще п’ять будинків, не кажучи вже про інфраструктуру, – зауважує очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
Тим часом у Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу, тому що їх також знищили росіяни.
– Продукти харчування люди отримують лише з гуманітарних вантажів, – уточнює керівник ОВА.
Господарчі споруди та автомобілі в області займаються по кілька разів на день, тож підрахувати всі випадки за таких умов, зазначають у військовій адміністрації, дуже складно.
Загалом упродовж доби на території Донецької та Луганської областей відбито дев’ять атак ворога та знищено:
- один танк,
- десять одиниць броньованої техныки,
- дві одиниці автомобільної техніки,
- дві одиниці спеціальної інженерної техніки,
- одну артилерійську систему,
- зенітно-ракетний комплекс,
- ворожий склад із боєприпасами.
Угруповання Повітряних сил Збройних сил України за попередню добу уразило чотири повітряні цілі:
- три безпілотних літальних апарати,
- одну крилату ракету.
Нагадаємо, що під ворожим вогнем житлові будинки в Новодружеську були й уночі 20 квітня.
Тоді зайнялися два будинки в центральній частині міста. Через дії окупантів в населеному пукнті також перебило газогін.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай