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Факты / Украина

Пятый обмен пленными: 60 военных ВСУ вернутся домой

Валентина Летяк редактор ленты
Обмін полоненими

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что 19 апреля состоялся пятый обмен пленными с РФ.

По ее словам, домой вернутся 60 военнослужащих ВСУ и 16 гражданских.

– Сегодня мы обменяли 60 военнослужащих, из них 10 офицеров. Также домой возвращаются 16 гражданских лиц. Это был пятый обмен пленными. Всего 76 человек, – подчеркнула она.

Предыдущий обмен пленными состоялся 15 апреля в Херсонской области в районе поселка Пасад-Покровское. Тогда домой вернули пять наших воинов, а оккупантам отдали четверых военных.

По состоянию на 16 апреля в плену российских оккупантов находилось около 700 украинских военных.

Также Россия содержит более 1 тыс. гражданских, большинство из которых – женщины.

Фото: Мінреінтеграції

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