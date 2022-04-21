У четвер, 21 квітня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та російською стороною.

Як поінформувала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, цього разу вдалося звільнити 19 людей, з яких 10 – військовослужбовці.

Вона уточнила, що серед звільнених громадян є поранені.

– Сьогодні ми повертаємо додому 19 людей, з яких 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних. Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації, – наголосила Верещук.

Вона уточнила, що до процесу звільнення полонених залучений особисто президент Володимир Зеленський.

Попередній, п’ятий, обмін полоненими з РФ відбувся 19 квітня. Тоді додому повернулися 60 військовослужбовців ЗСУ та 16 цивільних.

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Станом на 16 квітня повідомлялося, що в полоні російських загарбників перебувають близько 700 українських військових. Крім того, РФ утримує понад 1 тис. цивільних, більшість з яких – жінки.

Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук