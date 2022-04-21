Погрожують людям обстрілами та забороняють виїжджати – ЗСУ про РФ на Херсонщині

Російські загарбники поставили собі за мету повністю припинити гуманітарну підтримку Херсонської області з боку української влади.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

Зокрема, у селі Золота Балка представники армії Російської Федерації скликали місцевих жителів на збори, щоб повідомити їм, що більше зелених коридорів не буде й залишати населений пункт заборонено.

– Крім того, людей попередили, що в разі обстрілу російських позицій підрозділами Збройних сил України, окупанти відкриють вогонь по населеному пункту, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Терор населення у регіоні не припиняється – російські загарбники продовжують обхід помешкань та проводять обшуки.

Планують російські військові також організувати в Херсонській області примусову мобілізацію населення на війну з Україною.

Нагадаємо, що, за даними оперативного командування Південь, окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму в Херсонській області із початку травня на 27 квітня.

У командуванні додають: той факт, що імітацію волевиявлення призначили на робочий день, лише додатково засвідчує, що думка місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії вже відомий результат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ