Погрожують людям обстрілами та забороняють виїжджати – ЗСУ про РФ на Херсонщині

Російські загарбники поставили собі за мету повністю припинити гуманітарну підтримку Херсонської області з боку української влади.
Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.
Зокрема, у селі Золота Балка представники армії Російської Федерації скликали місцевих жителів на збори, щоб повідомити їм, що більше зелених коридорів не буде й залишати населений пункт заборонено.
– Крім того, людей попередили, що в разі обстрілу російських позицій підрозділами Збройних сил України, окупанти відкриють вогонь по населеному пункту, – повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Терор населення у регіоні не припиняється – російські загарбники продовжують обхід помешкань та проводять обшуки.
Планують російські військові також організувати в Херсонській області примусову мобілізацію населення на війну з Україною.
Нагадаємо, що, за даними оперативного командування Південь, окупанти вирішили перенести дату так званого референдуму в Херсонській області із початку травня на 27 квітня.
У командуванні додають: той факт, що імітацію волевиявлення призначили на робочий день, лише додатково засвідчує, що думка місцевого населення загарбників не цікавить, а в заготовленому сценарії вже відомий результат.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ