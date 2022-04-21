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Факти / Світ

Україна отримає від США $500 млн прямої допомоги для поповнення бюджету – Байден

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Штати передадуть Україні $500 млн прямої допомоги на поповнення держбюджету.

Про це він сказав у четвер, 21 квітня.

– Ми дамо ще $500 млн прямої економічної підтримки уряду України. Це збільшить нашу допомогу до $1 млрд за останні два місяці. Це необхідно для того, щоб уряд стабілізував економіку, яка була спустошена через російський напад, – повідомив він.

Також він наголосив, що необхідно максимально прискорити надання зброї та допомоги Україні.

– У наступні тижні ми забезпечимо постійне надання обладнання та зброї. Практично вичерпано кошти, дозволені Конгресом, за останні місяці. Тому наступного тижня я дам додатковий бюджетний запит, щоб потік зброї в Україну не припинявся, а також, щоб було надано постійну економічну допомогу народу України. Я сподіваюся, що Конгрес діятиме швидко, – сказав Байден.

За словами американського президента, США мають можливість надавати допомогу Україні “тривалий час”.

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Фото: Getty Images

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