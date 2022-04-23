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Факти / Світ

Подоляк запевнив, що партнери передадуть Україні всю зброю зі списку Зеленського

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зброя для України

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна, на жаль, поки що не отримує досить швидко все необхідне важке озброєння від західних партнерів.

– На жаль, тієї кількості та часу, за який ця кількість має бути, сьогодні нам не вистачає. Нам необхідно трохи більше, особливо важкої артилерії, і щоб вона була якнайшвидше. Але добре, що наші партнери вже допомагають і йдуть за списком тієї зброї, яку ми просимо, – зазначив він в ефірі національного телемарафону у п’ятницю, 22 квітня.

При цьому він уточнив, що Україна “точно отримає весь обсяг зброї”, про яку говорив глава держави Володимир Зеленський.

– Цього вистачить, щоб відтіснити російську окупаційну армію, – сказав Подоляк.

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