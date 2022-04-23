Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що війна України з Росією може затягнутися через те, що російська влада не розуміє, як зараз вийти з неї.

Про це він заявив 22 квітня в ефірі національного телемарафону у відповідь на запитання про те, як довго можуть тривати воєнні дії.

– У РФ немає розуміння того, як зараз вийти з війни. Вони планували бліцкриг – ми ж розуміємо, що це 3-5 днів, а то й 72 години максимум – і вони тут усіх “поставлять на коліна”. Безумовно, вони не врахували, що Україна – це абсолютно інша країна, яка має потужну армію. Вони не врахували стійкість людей та можливості нашого президента з погляду мобілізації країни. Тепер Росії не вигідно швидко показати всьому світу, що їхня армія позиційно воювати не вміє, – пояснив Подоляк.

За його словами, РФ вигідніше перевести те, що відбувається, в затяжний конфлікт, тому що у них багато ресурсу, і вони вміють жити у найскромніших умовах.

– Зменшуватимуть своїм людям пайку, видаватимуть 50 грам хліба і шматочок, може бути, масла. І в такому режимі вони можуть бути десятиліттями. Нам же це невигідно, ми все ж таки відкрита держава, ми хочемо, щоб люди жили в комфорті, а не в постійній війні. Безумовно, хотілося б розставити крапки над і. Я думаю, ми їх розставимо, – наголосив Подоляк.

Він додав, що якщо військові РФ спробують всерйоз піти на нове загострення, щоб “повоювати з нашими ЗСУ”, то, як завжди, “отримають по зубах”.

– Думаю, вони намагатимуться трохи окопатися на південному сході країни. Але тактика і стратегія України, про що президент неодноразово вже заявляв, це отримати трохи більше важкого озброєння, артилерії, бронетехніки, і після цього завдати дуже потужних контрударів та наступу на дільницях угруповання російської армії. Я думаю, що так і буде, адже Україна з точки зору оперативно-тактичної підготовки на голову краще орієнтується у тому, що і як треба робити, – резюмував радник голови ОП.

Читайте Подоляк оцінив можливість дипломатичного вирішення війни з РФ