Країна-агресор Росія завершує перегрупування своїх військ та перекидає їх з Білорусі на схід України. Паралельно ворог намагається знайти вразливі місця української армії для широкомасштабного наступу.

Про це розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

– На сьогодні противник закінчує перегрупування військ. Усі батальйонно-тактичні групи, які були до цього зосереджені на території Білорусі, біля наших північних кордонів, зараз перекидаються на схід України. Це по-перше. А по-друге, по всіх напрямках противник зараз намагається визначити найбільш вразливі місця Збройних сил України, щоб почати широкомасштабний наступ і закріпити свій успіх насамперед у Донецькому операційному районі, – наголосив Скібіцький.

Він також пояснив, чи варто зараз чекати небезпеки та провокацій з боку Білорусі. За словами Скібіцького, після виведення російських батальйонно-тактичних груп в армії Білорусі активізувалися заходи оперативної та бойової підготовки. Станом на сьогодні поблизу кордонів з Україною та Польщею перебувають близько семи білоруських батальйонно-тактичних груп.

– Вони активно проводять заходи з бойової підготовки на полігонах, залучаючи авіацію, протиповітряну оборону, – уточнив Скібіцький.

За його словами, такі дії є одним із методів підтримки дисципліни в армії Білорусі, оскільки білоруські військові почали масово писати рапорти на звільнення, бо не хочуть воювати проти України.

За інформацією Міністерства оборони України, найбільша активність російських загарбників спостерігається у напрямку Ізюма, Барвінкового, вузлової залізничної станції Попасна, Сєвєродонецького урбанізованого району, поблищу Маріуполя та на відрізку дороги Запоріжжя-Донецьк.

Зараз ворог здійснює основні наступальні дії на Сході України, намагаючись встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.